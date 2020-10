Seferovic chamado à seleção da Suíça

Haris Seferovic foi convocado, esta sexta-feira, para os jogos da seleção da Suíça frente a Espanha e Alemanha, a contar para a Liga das Nações, e para o particular com a Croácia.

Vladimir Petkovic chamou 25 jogadores, entre os quais o avançado do Benfica. Há 17 repetentes em relação à convocatória de setembro e alguns outros regressos, como Mehmedi e Shaqiri, este de fora desde a fase final da Liga das Nações, em 2019.

A Suíça recebe, na quarta-feira, a Croácia, em jogo particular. Seguem-se visitas a Espanha, a 10 de outubro, em Madrid, e Alemanha, em Colónia, três dias depois, para a Liga das Nações.

A seleção helvética segue no quarto e último lugar do grupo 4 da primeira divisão, com um ponto. Quem lidera é a Espanha (quatro pontos), seguida de Ucrânia (três) e Alemanha (dois).

"Nos próximos dias, jogamos com três das seleções do topo mundial, estamos ansiosos por esses jogos. Somos otimistas, mas também realistas. Estamos em fase de desenvolvimento com vista ao Euro 2021 e, no processo, queremos melhorar", disse Petkovic.