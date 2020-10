Benfica vai a eleições a 30 de outubro

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, que as eleições aos órgãos sociais do clube para o quadriénio 2020/2024 realizam-se a 30 de outubro.

Em comunicado, a Mesa da Assembleia Geral do Benfica adianta que todas as informações sobre o ato eleitoral serão dadas na convocatória da assembleia geral ordinária eleitoral, na próxima semana.

Há quatro listas candidatas aos órgãos sociais do Benfica: a de Luís Filipe Vieira, atual presidente do clube encarnado e no cargo desde 2003, as de Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes, ambos antigos vice-presidentes encarnados, e a de Francisco Benítez.

Gomes da Silva foi "vice" do próprio Luís Filipe Vieira, ao passo que Noronha Lopes ocupou o cargo durante o mandato de Manuel Vilarinho.

Há ainda Bruno Costa Carvalho que tem intenções de concorrer, mas que não cumpre o requisito obrigatório de ser sócio há pelo menos 25 anos.