Oficial. Sporting empresta filho de Bebeto

O médio brasileiro Mattheus Oliveira foi cedido pelo Sporting ao Coritiba, por empréstimo até 30 de junho de 2021, informou o clube 17.º classificado do Brasileirão.

O médio, de 26 anos, que esta época não fez qualquer jogo pelos leões, plantel a que tinha regressado depois de ser cedido por temporada e meia ao Vitória de Guimarães, chegou ao Sporting em 2017/18, proveniente do Estoril Praia.

"Fiquei em Portugal por aproximadamente cinco anos. Foi uma experiência muito boa, fui muito novo e volto muito mais maduro de quando eu saí do Brasil, cresci muito taticamente, evoluí, amadureci, por competir com grandes jogadores em competições internacionais", disse o jogador em declarações à televisão do Coritiba.

O jogador, que é filho de Bebeto, antiga estrela do futebol brasileiro e campeão mundial, fez toda a formação no Flamengo, clube em que chegou à equipa profissional em 2014, antes de se transferir para o Estoril, no qual esteve em 2014/15 e 2015/16.