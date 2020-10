Emanuel Ferro. “Foi um jogo que correu mal”

O treinador adjunto do Sporting lamenta a eliminação da Liga Europa diante do LASK Linz (1-4), mas continua a acreditar no futuro da equipa.

“É um resultado que não nos deixa satisfeitos, não revela o que foi o jogo contra uma equipa forte, que aproveitou o erro do adversário”, referiu Emanuel Ferro.

Em declarações à Sporttv, o técnico lembra que cometeram “dois erros, houve distração e a expulsão [de Coates] condicionou o resto do jogo”.

“Lamentamos a nossa eliminação, estamos conscientes do que queremos e dos fatores de sucesso que queremos implementar nesta época. Lamentamos também pelos adeptos, esta é uma equipa com muita ambição. Mesmo perdendo por estes números, não se pode cobrar isso à equipa porque tivemos sempre muita atitude. Foi um jogo que correu mal, mas não nos tira convicção em relação ao que queremos”, acrescenta.

Ferro desvaloriza a derrota e olha para a frente. “Este jogo é o momento, domingo temos outro jogo diferente para uma competição diferente e vamos apresentar-nos fortes”.

O treinador adjunto dos leões lembra que o Sporting é “uma equipa jovem que está a crescer, e isso tem coisas boas associadas, mas vamos tirar o melhor partido de cada jogador e de um coletivo forte”.

O Sporting perdeu 4-1 em Alvalade diante do LASK Linz e está fora da Liga Europa.