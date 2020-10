Carlos Xavier: "Sporting é favorito no jogo com o LASK Linz"

Carlos Xavier, antigo capitão do Sporting, acredita que os leões são favoritos à vitória no jogo contra o LASK Linz, no "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

As duas equipas voltam a encontrar-se, mas desta vez numa eliminatória a uma só mão, o que significa que quem perder fica fora das provas europeias. Depois de ter eliminado o Aberdeen na 3.ª pré-eliminatória da competição, os leões têm esta noite uma tarefa mais complicada, segundo Carlos Xavier, em entrevista a Bola Branca.

"Vai ser um jogo diferente do que foi com o Aberdeen. O LASK Linz é uma equipa mais potente, já conhecida da época passada, e com argumentos para discutir o resultado, mas que vai apanhar um Sporting bem melhor do que apanhou o ano passado. À partida o favorito será sempre o Sporting, apesar do jogo não ter público sabemos que no nosso terreno há sempre alguma vantagem, mas todos os cuidados são poucos, e há que manter a mesma concentração que foi demonstrada no jogo com o Paços de Ferreira", considera.

Rúben Amorim vai estar no banco depois de ter recuperado da Covid-19, assim como alguns jogadores que pelo mesmo motivo não tinham ainda dado o seu contributo à equipa verde e branco. Para Carlos Xavier, o regresso do treinador ao banco de suplentes é mais um fator que motivará a equipa leonina a alcançar o objetivo.

"Apesar do Emanuel Ferro ter feito um excelente trabalho, tendo chefe no banco é outra motivação. O regresso dos jogadores que recuperaram da pandemia vai fortalecer o grupo e a equipa do Sporting será mais forte. Pena que o Jovane não possa estar, mas outro jogador fará essa posição", conclui.

O Sporting-LASK Linz arranca às 20h00 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.