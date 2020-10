Vieira segue em frente

Sem surpresa, Luís Filipe Vieira anunciou ontem a sua candidatura às próximas eleições no Sport Lisboa e Benfica, previstas para o mês de outubro que hoje se inicia.



O atual presidente junta-se assim a Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Francisco Benitez para o ato mais concorrido dos últimos tempos mo clube encarnado.

Ainda que respeitando todos os candidatos e o seu esforço no sentido de alterar a vida corrente do Benfica, a verdade é que Luís Filipe Vieira apresenta as melhores credenciais, sendo naturalmente previsível que venha a obter uma vitória eleitoral significativa.

Portanto, se o atual líder segue em frente é porque sabe que tem consigo a sua gente.

Apesar disso a campanha promete aquecer, e mais ao rubro ficará se Vieira continuar a deixar perceber que se vai manter silencioso, não dando lugar a debates, nem sequer no canal televisivo do clube, que muitos associados julgam indispensáveis para que fique a saber-se como vive o clube e que perspetivas se abrem quanto ao seu futuro.

Do esperado anúncio de ontem ficou apenas uma meia-novidade, quanto LFV revelou que este será o seu derradeiro mandato à frente dos destinos do clube da Luz.

Sabendo-se que os ventos sopram fortes para aquelas bandas, que o futuro próximo pode fazer-se acompanhar de alguma instabilidade extra-desportiva, tem toda a lógica a decisão de fazer aquela proclamação. Saber sair sem ser obrigado a fazê-lo, apenas revela que o Presidente do Benfica não se esconde da realidade por que passa neste tempo, a que poderá seguir-se outro de contornos muito mais complicados.