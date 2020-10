Nova esperança no caso de mais uma jovem cristã paquistanesa raptada

O caso da jovem cristã Maira Shahbaz, que foi raptada, violada e forçada a casar, que está a comover a comunidade cristã paquistanesa, teve agora uma reviravolta, revela a fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), que dá mais esperança à sua família para a reaver.

Segundo a AIS Mohamad Nakash Tariq, o homem que sequestrou, violou e forçou a casar a menor Maira Shahbaz, de 14 anos, não apareceu na audiência no tribunal "onde escutaria uma petição para o cancelamento do seu casamento, invocando-se o facto de este ter ocorrido contra a vontade da jovem cristã e por esta ser menor da idade".

A fundação pontifícia revela ainda que "no seguimento de uma decisão judicial anterior, foi decidido rever também as provas apresentadas por Mohamad Tariq e que atestariam a legalidade do seu casamento com Maira Shahbaz e comprovariam o facto de ela ter abraçado o islão. O tribunal solicitou a apresentação de novas provas, incluindo registos policiais e as certidões de nascimento e de casamento de Maira, tal como novos relatórios médicos".

Este caso teve um desenvolvimento importante a 18 de agosto, quando Maira conseguiu fugir do seu raptor e apresentou queixa contra ele numa esquadra da polícia. Nessa declaração, a jovem contou "ter sido raptada em abril, com uma arma apontada contra si, quando estava perto de sua casa no Punjab.”

Posteriormente, disse ainda às autoridades que foi drogada, forçada a casar e a converter-se ao islão. Nesse testemunho, a jovem cristã afirmou também ter sido violentada, chantageada e forçada à prostituição.

Entretanto, o clérigo muçulmano cuja assinatura aparece na certidão de casamento de Maira com Mohamad "já rejeitou o documento afirmando ser uma falsificação".