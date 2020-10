Fundação AIS convida portugueses a rezar o Terço pelos cristãos perseguidos

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre desafia os portugueses, durante este mês de outubro que agora se iniciou, a rezarem o terço pelos cristãos perseguidos, mas também pela paz no mundo e pelo fim da pandemia da Covid-19.

A diretora do secretariado português da AIS disse à Renascença que a "ideia é que cada um de nós reze em blocos de meia hora" por estas intenções. Pode ser "em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação", explica Catarina Martins Bettencourt. "Onde quer que esteja, no carro, a caminho do trabalho ou da escola, em casa, reze o Terço connosco", acrescenta.

Esta jornada de oração acontece numa altura "tão especial para a história da fundação no nosso país", uma vez que a AIS "assinala este ano os 25 anos da presença em Portugal". E, por isso, esta "também é uma forma de marcar a nossa presença cá, chamando a atenção para esta nossa missão: dar a conhecer a situação dos cristãos perseguidos".

O convite lançado aos portugueses é uma forma de "chamar a atenção para esta realidade, tantas vezes ainda ignorada, dos cristãos perseguidos, da ausência de liberdade religiosa em muitos países e da necessidade das comunidades cristãs manifestarem a sua solidariedade junto dos que mais sofrem", salienta.

Recorde-se, que os países com situações mais preocupantes no que se refere à perseguição aos cristãos são, por exemplo, no Médio Oriente, a Síria, o Iraque e o Líbano. Em África, "talvez a situação mais dramática é a que se vive na Nigéria e num país que nos diz muito que é Moçambique, onde também ultimamente tem havido esta perseguição aos cristãos". Noutra zona do mundo, "não nos podemos esquecer do Paquistão e da Índia, onde cada vez mais tem havido ataques às minorias".

Mas para além desta corrente de oração, esta fundação pontifícia vai também mobilizar os mais pequenos que são chamados a rezar pela paz no mundo.

Trata-se da iniciativa denominada “1 Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz”, que será levada a cabo a nível internacional pelos diversos secretariados da fundação AIS no dia 18 de outubro.

Em Portugal, o ponto alto será em Fátima, na Capelinha das Aparições. A oração do Terço está marcada para as 18h30, como habitualmente acontece e será transmitida em direto pela Rádio Renascença.