Fátima. D. António Marto pede “fé e responsabilidade cívica” aos peregrinos

O bispo da diocese de Leiria-Fátima espera um comportamento “exemplar” e um “sentido de responsabilidade” da parte dos peregrinos que queiram participar nas celebrações do 13 de outubro no santuário de Fátima.

“Este outubro, teremos de ter algumas restrições para que a peregrinação, no respeito pelas indicações das autoridades de saúde, não constitua um perigo acrescido de contágio”, indica o cardeal D. António Marto, numa mensagem divulgada nesta quinta-feira pelo santuário e enviada à agência Ecclesia.

Na terça-feira, a instituição informou que as celebrações da peregrinação, na noite do dia 12 e na manhã do dia 13, vão poder contar com a presença de cerca de seis mil pessoas, em cada dia.