PSP deteta quase mil idosos em risco desde maio

Face à atual situação de pandemia, a PSP também promoveu ações de fiscalização em 882 lares e centros de dia, em colaboração com as delegações de Segurança Social.



A divulgação dos resultados acontece neste Dia Internacional do Idoso, criado pela ONU em 1991 com o objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.

Estou Aqui Adultos. Mais de seis mil pulseiras a circular

Criado em 2015, o programa Estou Aqui Adultos – que consiste numa pulseira com um número associado à identificação do utente e a um contacto – funciona como um meio de rápida sinalização de pessoas desaparecidas.

Até à data, foram distribuídas 6.547 pulseiras, refere a PSP no comunicado enviado às redações, tendo 12 sido ativadas em situações em que o portador se encontrava desorientado e desacompanhado.

Nestas situações, a pessoa portadora da pulseira é acompanhada pela polícia até à sua família.

Entre as 12 situações reportadas, algumas houve em que o agente levou o idoso ao encontro da família antes de a sua ausência ter sido comunicada a qualquer autoridade.

O Estou Aqui Adultos encontra-se disponível durante todo o ano.

No âmbito do Dia Internacional do Idoso, a PSP apela a toda a sociedade que apoie e promova a atividade dos cidadãos seniores, “nomeadamente sinalizando situações de risco e debilidade" através do e-mail Proximidade (proximidade@psp.pt).