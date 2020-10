Provedoria de Justiça. Linha de apoio ao idoso recebeu mais de 2.340 chamadas

A Linha do Idoso da provedoria de Justiça recebeu este ano mais de 2.340 chamadas, um aumento de 12% relativamente ao período homólogo e que se fez sentir sobretudo durante o estado de emergência decretado por causa da Covid-19.

Os números divulgados pela provedoria de Justiça, quando se assinala o Dia Internacional das Pessoas Idosas, indicam que até finais de setembro foram recebidas 2.348 chamadas nesta linha de apoio, mais 283 do que no mesmo período do ano passado.

A título de comparação, entre os mesmos períodos de 2018 e de 2019 a provedoria tinha registado um crescimento de 7,5% nos pedidos de apoio através desta linha telefónica.

"O aumento do número de chamadas verificou-se, sobretudo, nos meses de março, abril e maio, coincidindo com o estado de emergência inicialmente decretado no contexto da pandemia", refere a nota da Provedoria de Justiça.

As questões mais frequentemente dirigidas à Linha do Idoso estiveram relacionadas com respostas sociais (acesso a centros de dia, apoio domiciliário, estruturas residenciais/lares) e outros serviços de apoio, tendo justificado um total de 473 chamadas.

Outros temas que originaram os pedidos de apoio foram os relacionados com a saúde (276 chamadas), maus-tratos/negligência dirigidos aos mais velhos (229), dificuldades sentidas junto aos serviços públicos (223), pensões (203 chamadas) e prestações sociais (193 chamadas).

"Desde 16 de março, data em que o Governo decretou as primeiras restrições no contexto de controlo da pandemia, foram recebidas 394 chamadas (cerca de 17% do total recebido durante este período) diretamente relacionadas com a covid-19 e, em particular, com os constrangimentos na vida dos cidadãos mais velhos", refere.

A provedoria de Justiça acrescenta que "estas chamadas referiram-se, por exemplo, ao regime de justificação de faltas para cuidar de idoso dependente; às novas formas de recebimento das pensões; a dificuldades de acesso a serviços de saúde; às condições de acesso a prestações sociais e a serviços de apoio; a dificuldades de contacto com diversos serviços públicos ou, ainda, às limitações dos contactos dos familiares com os idosos institucionalizados e, posteriormente, às condições que enquadraram o restabelecimento das visitas".

A Linha do Cidadão Idoso - 800 20 35 31 - é uma linha telefónica gratuita especialmente vocacionada para os problemas da população com uma idade mais avançada, prestando informações sobre os direitos e apoios que assistem aos mais velhos, nomeadamente em áreas como a saúde, segurança social, habitação, equipamentos e serviços.

O Dia Internacional das Pessoas Idosas, que hoje se assinala, foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 1990.