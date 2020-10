Presidente Marcelo vai condecorar a CGTP por "uma vida de inequívoca relevância"

O Presidente da República vai condecorar a CGTP com o título de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique, numa mensagem a propósito dos 50 anos da central sindical.

Num aditamento a uma nota que de manhã foi colocada no seu site institucional, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "tal como aconteceu com outros parceiros sindicais e patronais, sob proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República decidiu conferir à CGTP-IN o título de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique".

A condecoração da central sindical liderada por Isabel Camarinha foi sugerida por António Costa, que hoje felicitou também a Inter pelo seu 50.º aniversário.

Logo de manhã, Marcelo colocou uma nota no portal da Presidência a felicitar a CGTP, destacando a sua luta contra o cerceamento antidemocrático dos direitos dos trabalhadores e de afirmação dos valores da liberdade, igualdade e da solidariedade.