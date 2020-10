Mais 854 casos e seis mortes por Covid-19 em Portugal

Há agora 682 doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses, mais 16 em comparação com o dia anterior. Em cuidados intensivos estão 107 pessoas, mais duas em 24 horas.

Desde a chegada da pandemia, o país soma um total de 1.977 óbitos e 76.396 casos confirmados do novo coronavírus.

As autoridades de saúde têm um total de 45.182 pessoas em vigilância, são mais 426 no espaço de um dia.

Em relação aos dados dos doentes recuperados, 407 pessoas ficaram livres da Covid-19 nas últimas 24 horas. É o maior número de recuperados desde 15 de julho, num total de 48.937 desde a chegada da pandemia a Portugal, no final de fevereiro.



Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou mais 415 casos e cinco mortes nas últimas 24 horas, seguida do Norte com 340 infeções e um óbito.



A região Centro tem mais 54 casos, o Alentejo dez, o Algarve 28, enquanto Açores e Madeira têm mais um e seis doentes, respetivamente.

