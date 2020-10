Covid-19. Luz verde para dexametasona em doentes que precisam de ventilação

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu parecer favorável ao uso de dexametasona em doentes com Covid-19 que necessitem de suporte ventilatório, anunciou o Infarmed.

Segundo uma nota da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a decisão da EMA surge na sequência da revisão dos resultados do estudo RECOVERY, que envolveu o uso deste medicamento no tratamento de doentes com Covid-19 internados.

No parecer, a EMA considera a dexametasona “uma opção de tratamento para os doentes que necessitam de suporte ventilatório (desde a administração suplementar de oxigénio até à ventilação mecânica)”, refere a nota.

A dexametasona é um medicamento corticosteroide, que começou a ser considerado como um potencial tratamento para a Covid-19, devido à sua capacidade para reduzir a inflamação. Desempenha uma ação relevante no desenvolvimento da doença em alguns doentes com Covid-19 admitidos nos hospitais.