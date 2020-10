Capturados dois dos 17 migrantes que fugiram do quartel de Tavira

Uma parte do grupo de 24 marroquinos que estava alojado no quartel do exército em Tavira fugiu durante a madrugada desta quinta-feira.



Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que 17 dos 24 ausentaram-se das instalações militares onde o grupo cumpria quarentena profilática, depois de dois terem acusado positivo para a Covid-19.

De acordo com um comunicado enviado pelo SEF, dois destes 17 já foram localizados e capturados, tendo um sido encaminhado para o Hospital de Faro por se ter ferido num pé, durante a fuga, e o outro está nas instalações da PSP de Tavira. Os restantes 15 ainda estão em parte incerta.

"Foram já acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais e espanhóis", garante a nota de imprensa..

Em causa está o último grupo que chegou à costa algarvia a bordo de uma pequena embarcação, no dia 15 de setembro.

Segundo o comunicado do SEF, dos 28 cidadãos marroquinos que desembarcaram na Ilha deserta, 24 homens foram instalados no Quartel de Tavira, três mulheres foram instaladas na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, e o menor foi entregue ao Tribunal de Família e Menores de Faro.





[notícia atualizada às 10h23]