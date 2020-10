Capturas dois dos 17 migrantes que fugiram do quartel de Tavira

Uma parte do grupo de 22 marroquinos que estavam alojados no quartel do exército em Tavira, fugiu durante a madrugada desta quinta-feira.



Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 17 dos 22 ausentaram-se das instalações militares. A mesma fonte indica que dois já foram localizados.

Em causa está o último grupo que chegou à costa algarvia a bordo de uma pequena embarcação, no dia 15 de setembro.

Nesse dia eram 28, mas para o Quartel de Tavira foram apenas 22, uma vez que as três mulheres, a criança e os dois homens que testaram positivo à Covid-19 foram levados para outros locais.