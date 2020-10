Trump foi o principal impulsionador de "fake news" sobre a pandemia de Covid-19

01 out, 2020 - 20:21 • Lusa

O fenómeno foi denominado como 'infodemia', ou seja, uma 'pandemia de desinformação', pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A Alliance for Science encontrou um total de 522.400 artigos publicados com informações falsas relacionadas com a pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus. “Descobrimos que as menções nos órgãos de comunicação social ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dentro do contexto de desinformação sobre a Covid-19 constituem, de longe, a maior parte da 'infodemia'”, explicita o estudo. As menções a Trump compõem “37,9% do conjunto” de 'fake news' sobre a Covid-19. Por essa razão, a Universidade Cornell conclui o Presidente dos EUA “foi, provavelmente, o maior transmissor na 'infodemia' de desinformação” sobre a Covid-19.