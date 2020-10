Navalny certo de que "Putin está por detrás" de envenenamento

O dirigente da oposição russa Alexei Navalny acusou o Presidente russo, Vladimir Putin, de estar por detrás do envenenamento de que foi vítima em agosto.

Decisões da Justiça estarão relacionadas com um co(...)

Na mesma entrevista, Navalny reafirmou a sua intenção de regressar à Rússia quando estiver restabelecido do envenenamento.

"Não vou dar ao Putin o presente de não regressar à Rússia", disse.

"Tenho o dever de me manter como sou: alguém que não tem medo e eu não estou com medo", afirmou o principal oposicionista do Kremlin.