França ultrapassa os 32 mil mortos por Covid-19

Veja também:

O número total de mortes provocadas pela Covid-19 em França ultrapassou a marca das 32 mil, desde o início da crise sanitária em março, de acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelas autoridades sanitárias.

De acordo com as mesmas, 63 pessoas morreram nas últimas 24 horas, aumentando o total para 32.019 óbitos, enquanto o total de casos chegou a 577.505, com 13.970 contágios nas últimas 24 horas.

A taxa de positividade dos testes permanece em 7,6%, contra cerca dos 4% do início de setembro, e estão a ser investigados 1.234 casos de contaminação grupal, ou ‘clusters’, incluindo 239 em lares.

Existem atualmente 1.259 pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos, incluindo 142 novas entradas nas últimas 24 horas, um número abaixo dos níveis alcançados durante o pico da pandemia, com 7 mil pacientes no início de abril, mas que está a progredir rapidamente, já que havia apenas 500 casos graves no início de setembro.