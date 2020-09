Detido membro dos "Proud Boys" que apontou arma a manifestantes

Um apoiante do grupo de extrema-direita "Proud Boys" que estava acusado de apontar uma arma de fogo e disparar uma bala de tinta a manifestantes antirracistas em Portland, nos Estados Unidos da América, foi detido esta quarta-feira.

A detenção de Alan Swinney, de 50 anos, aconteceu horas depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito aos "Proud Boys" para "recuarem e aguardarem", durante o debate presidencial, quando questionado se "supremacistas brancos e grupos militantes" deviam ficar quietos, após confrontos com protestantes antirracistas em várias cidades norte-americanas.

Swinney, que tem "Proud Boy" tatuado no braço direito, foi acusado, a 11 de setembro, de alegadamente ter borrifado gás-pimenta, ter causado danos físicos com uma arma de "paintball" e ter apontado um revólver durante manifestações em Portland, a 15 e 22 de agosto, de acordo com o referendo de acusação.