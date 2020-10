Covid-19. Pai de Boris Johnson enfrenta multa por não usar máscara em loja

Veja também:

O pai do primeiro-ministro britânico, Stanley Johnson, pediu “imensas desculpas” depois de terem surgido imagens suas sem máscara de proteção, enquanto fazia compras num quiosque londrino, na última terça-feira.

As fotografias foram publicadas no The Mirror, depois de as multas pelo incumprimento do uso obrigatório de máscara ter subido para 200 libras (cerca de 219 euros), na semana passada.

Questionado pelo Mirror, o pai de Boris Johnson explicou que podia não estar “100% a par” com as atuais regras impostas no país para travar a pandemia da Covid-19. Stanley acrescentou que tinha regressado há pouco tempo ao Reino Unido, depois de ter passado três semanas no estrangeiro.

“Peço imensas desculpas pelo descuido e quero apelas a todos que façam tudo ao seu alcance para cumprirem as regras sobre máscaras e distanciamento social”, referiu.

“O facto de ter sido o meu primeiro dia de regresso ao Reino Unido depois de ter passado três semanas fora não é, de todo, uma desculpa para não conhecer as regras”.

O uso de máscara em lojas e transportes públicos no Reino Unido é obrigatório desde 24 de julho e, na semana passada, o Governo de Boris Johnson anunciou que a obrigatoriedade se estende, agora, a locais de hospitalidade, teatros, restaurantes, bares e pubs.