LA Lakers vencem primeiro jogo das finais da NBA

Na formação de Miami, Jimmy Butler, que entrou muito bem no jogo, foi o melhor, com 23 pontos e cinco assistências, enquanto Kendrick Nunn foi o suplente mais produtivo, com 18 pontos e cinco ressaltos, mas só esteve em campo depois de o jogo ‘acabar’.

Anthony Davis, com 34 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, liderou os Lakers, secundado por LeBron James, que passou ‘despercebido’ na primeira parte, mas quase acabou com um ‘triplo duplo’ (23 pontos, 13 ressaltos e nove assistências).

Os Lakers dominaram em toda a linha, com destaque para os 11 ‘triplos’ marcados na primeira parte - um recorde do clube nos ‘play-offs’ em qualquer parte -, num total de 13, em 19 tentados, até decidirem o jogo. Depois, só acertaram dois nos ‘mesmos’ 19.

Os comandados de Erik Spoelstra até começaram muito bem, conseguindo uma vantagem de 13 pontos (10-23), mas, depois, os Lakers assumiram o comando: no final do primeiro período já venciam por três (31-28), ao intervalo por 17 (65-48) e a meio do terceiro por ‘imensos’ 32 (87-55).

Os Heat entraram muito bem, tanto na defesa como no ataque, e conseguiram rapidamente uma vantagem de seis pontos (10-16), que, depois, passaram para 13 (10-23), obrigando os Lakers a solicitar dois prematuros descontos de tempo.

Com as entradas dos suplentes, os californianos reagiram e, com ‘tiros’ de cair de todo o lado, conseguiram dar a volta ao resultado ainda no primeiro período, que terminaram a vencer por 31-28, depois de um parcial de 21-5.

No início do segundo quarto, conjunto de Miami, liderado por Herro, ainda voltou para a frente (41-43), só, que, depois disso, os Lakers assumiram o comando e, com mais um impactante parcial, agora de 24-5, chegaram ao intervalo com 17 à maior (65-48).

Os 11 ‘triplos’ dos Lakers (recorde da equipa nos ‘play-offs’ numa parte), em 17 tentados (64,8%), marcaram a diferença, bem como os 10 em 10 nos lances livres e os 20 pontos do banco.

Sem Dragic, que não veio dos balneários devido a lesão, os Heat entraram com uma jogada de três pontos (2+1) de Butler, ao ‘pé coxinho’, mas os Lakers continuaram a dominar e passaram rapidamente a vantagem para cima dos 20 pontos (80-54).

Ainda antes do meio do meio do terceiro período, a diferença escalou para ‘escandalosos’ 32 pontos (87-55), num inacreditável parcial de 77-32, depois dos 10-23 a abrir.

Os Lakers mantiveram, mesmo assim, as suas ‘estrelas’ quase até final, a jogar para os números, enquanto os Heat beneficiaram da ‘enorme’ inspiração de Kendrick Nunn (18 pontos, com oito em 11 nos ‘tiros’ de campo) para amenizar a derrota.

A final prossegue na sexta-feira, de novo na ‘bolha’ de Orlando, com a grande expectativa a residir no estado de saúde dos jogadores de Miami, nomeadamente de Dragic e Adebayo: sem qualquer um deles, os Lakers serão ainda muito mais favoritos.