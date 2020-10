O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, qualificou-se para a terceira ronda de Roland Garros, ao derrotar o lituano Ricardas Berankis no torneio do Grand Slam parisiense.

Perante o 66.º do ranking mundial, Djokovic venceu em apenas três sets, por 6-1, 6-2 e 6-2, em 1h23.

Campeão em 2016 em Paris, onde venceu um dos seus 17 majors, Djokovic vai agora jogar com o colombiano Daniel Elahi Galan (153.º do mundo) ou com o norte-americano Tennys Sandgren (47.º).