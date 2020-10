EUA e Portugal “em contactos” para reforço norte-americano na base das Lajes

A decisão sobre o 5G em Portugal, em que a China tem interesses, vai ter em conta os aspectos de segurança, garante o ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à Renascença e ao "Público".

Augusto Santos Silva assume que há “contactos” no dossiê das Lajes para um reforço da presença dos EUA, embora, por razões diplomáticas, não possa falar enquanto o processo não esteja concluído.

Esta semana começou com um diferendo diplomático com o embaixador dos Estados Unidos que, em entrevista ao "Expresso", disse que Portugal tem de escolher entre os aliados e os chineses. Como é que as autoridades norte-americanas se redimiram desta interferência?

Não houve necessidade de redenção. As circunstâncias estão ultrapassadas. Trabalhamos bem e continuaremos a trabalhar bem.

Ainda que tenha dito que em Portugal decidem os portugueses, reconheceu que, quando estão presentes questões de segurança nacional e de defesa colectiva, os critérios de avaliação dos investimentos não podem ser apenas económicos. É o que se passa com o 5G?

Sim. Tomaremos a decisão em concertação com os nossos parceiros europeus o que aqui é relevantíssimo. Há mais de um ano que trabalhamos na UE para determinarmos critérios adicionais de segurança que devem estar presentes quando os Estados decidirem concessionar ou leiloar as licenças de 5G. Já chegamos a uma caixa de ferramentas que agora cada país aplicará. No caso português, é preciso introduzir alterações à lei das comunicações. Agora, nós não confundimos relações económicas e diplomáticas com a nossa integração nos sistemas de aliança.

Quando diz que a decisão sobre o 5G será concertada a nível europeu, quer dizer que todos os países poderão proibir a Huawei de entrar no 5G ou todos irão admitir?

As decisões estão a ser concertadas mas não quer dizer que todos acabem por tomar exactamente as mesmas decisões. Estamos a procurar proteger as nossas infra-estruturas críticas e, portanto, a parte da rede de comunicações que tiver a ver directa ou indirectamente com essas infra-estruturas críticas deve ter, além de todos os critérios económicos, também critérios de segurança.

E qual é a avaliação que Portugal faz actualmente sobre se a entrada da Huawei no 5G pode ser um perigo para a segurança nacional?

Nós, na UE, não fazemos análises prévias em função da nacionalidade das empresas ou do nome das empresas. Os critérios de segurança a que chegarmos vão aplicar-se a todas as empresas.

Como vê então as decisões de países como o Reino Unido ou o Canadá que disseram “não” à Huawei?

Com o respeito devido a decisões soberanas desses países, como às de países que já decidiram em sentido diferente.

O mesmo se aplica à criação de um novo terminal de contentores em Sines, em que já houve manifestações de interesse por parte de chineses e norte-americanos?

Não, porque no caso de Sines o concurso está em curso. O porto de Sines é um equipamento público e não está em causa a sua venda, mas um contrato de exploração, de concessão.