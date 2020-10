Regresso do público aos estádios. Liga quer 30% da lotação das bancadas

Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga Portugal, traçou, em conferência de imprensa em Coimbra, o plano para o regresso dos adeptos aos estádios. A dirigente explica que o primeiro objetivo é receber 10% da lotação dos estádios, um valor que pretende ser alargado até 30% da lotação máxima dos recintos.

"A ocupação de 10% do estádio era a nossa primeira proposta. Já este fim de semana serão mil pessoas no Santa Clara-Gil Vicente. Uma segunda fase, com 2.500 pessoas sem ocupar mais de 20% do estádio. E uma terceira fase, ainda no âmbito dos jogos teste, com 5 mil pessoas sem ultrapassar uma ocupação de 30% dos estádios", afirmou.

A dirigente explica que será preciso testar tudo o que envolve a presença de público nos estádios, desde o modo de deslocação nos transportes até à forma como entram nos recintos.

"Temos de fazer este teste com os adeptos dos clubes para que haja a forma correta de perceber como chegar aos estádios, circuitos e sinalética que temos de utilizar e incutir nas pessoas que têm obrigatoriamente de estar de máscara. Todos os lugares dos estádios estarão identificados com filas e números de cadeiras e haverá controlo da bilhética, com a lotação do estádio e número de cadeiras disponíveis", explica.

Sónia Carneira teme que, caso não seja possível o regresso dos adeptos aos estádios, o futebol comece a perder aficionados: "Se continuarmos a impedir as pessoas de ir aos estádios, e os miúdos de 15, 16 ou 17 anos, corremos o risco de começar a perder este público".