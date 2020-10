João Tomás e o Rio Ave-AC Milan. "Sobranceria pode sair cara"

Será necessário um Rio Ave "do outro mundo" para fazer história na Liga Europa diante do AC Milan. A resposta é dada por João Tomás, numa entrevista a Bola Branca em que adverte que, para ganhar ao gigante italiano será necessário “seguramente um Rio Ave de uma dimensão que se calhar nunca alcançou.

Do outro lado estará um AC Milan que “é um obstáculo dificílimo” de ultrapassar, até porque o antigo avançado não acredita que o Milan cometa em Vila do Conde o erro que o Besiktas cometeu na eliminatória anterior.

“O Besiktas porventura subestimou o valor do Rio Ave. Não acredito que a equipa do Milan entre dessa forma em jogo, até porque já está avisada do que aconteceu em Istambul” diz o antigo avançado, não deixando, porém, de assinalar que para o Rio Ave será importante saber “aproveitar algum relaxamento da equipa do Milan”.

Os ’Arcos’ como campo de uma batalha para a história do Rio Ave

João Tomás aponta o relaxamento e a eventual arrogância dos italianos como fatores que podem beneficiar o Rio Ave, sendo certo que a equipa portuguesa deve centrar-se acima de tudo em si própria e na força do seu coletivo.

“Em termos individuais seria demagogia pura dizer que o Rio Ave é melhor. O Rio Ave terá de jogar muito na força coletiva e na ambição, fazendo com que o jogo entre na disputa e no ganho de bola constante, que com certeza deixará inquieta a equipa do Milan”, considera.

Em Portugal, o Rio Ave foi o último clube que João Tomás representou antes de pendurar as chuteiras na temporada de 2012/2013. O antigo avançado aponta este 1 de outubro de 2020 como um dia histórico para o clube de Vila do Conde que, pela segunda vez em seis anos tenta chegar à fase de grupos da Liga Europa.

“Para os jogadores e para a estrutura técnica e diretiva, este é seguramente um dia que irá ficar marcado; no entanto ficará muito mais evidente se o Rio Ave alcançar o objetivo da fase de grupos, ultrapassando um adversário como o Milan”, conclui.