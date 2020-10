O Boavista anunciou a contratação do defesa-central Jackson Porozo, proveniente do Santos.

O internacional do Equador representou a equipa sub-20 e sub-23 na última temporada, e chega ao Boavista com um contrato de cinco épocas, válido até 2025. Porozo, de 20 anos, foi formado no Manta FC.

Para a posição de defesa-central, o Boavista tem agora como opções Porozo, Alejandro Gómez, Adil Rami e Chidozie.