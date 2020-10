Tianjin Teda anuncia contratação de Tiquinho Soares

O Tianjin Teda anunciou a contratação de Tiquinho Soares, proveniente do FC Porto. O clube chinês não especifica a duração do contrato.

O avançado brasileiro de 29 anos fez exames médicos numa clínica do Porto, na quarta-feira da última semana e viajou no dia seguinte para a China. Segundo a imprensa, o Tianjin Teda ofereceu um contrato de três épocas, com salário de três milhões de euros anuais.

O FC Porto deverá receber um valor a rondar os seis milhões de euros, um valor que poderá chegar aos dez milhões.