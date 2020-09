Real Madrid ganha com golo de Vinicius

O Real Madrid venceu o Valladolid por 1-0 e engrossou para quatro o grupo de comandantes da Liga espanhola de futebol, juntamente com Getafe, Valência e Villarreal, à quarta jornada.

O terceiro jogo do campeão, o mesmo número de desafios disputados pelo Getafe, enquanto Valência e Villarreal têm quatro, foi decidido num erro defensivo do Valladolid, que teve como forte opositor o guarda-redes Courtois.

Aos 65 minutos, o central Bruno perdeu a bola, ao tentar uma finta à entrada da área, iniciando-se um lance confuso concluído com passe involuntário de outro defesa para Vinicius, que só teve de encostar.

Antes, aos 48, Casemiro, na pequena área, tinha deixado a trave a tremer: aos 82, o guarda-redes Roberto fez uma má reposição e Modric atirou para a baliza deserta, acertando no poste.

O Elche venceu ao segundo jogo, por 1-0 em casa do Eibar, no quarto desafio da temporada, e que teve Kevin Rodrigues a titular, enquanto Rafa e Paulo Oliveira foram suplentes.

O único tento foi apontado pelo argentino Lucas Boyé, aos 52, em lance de insistência com remate à meia-volta.

Aos 51, Edu Expósito falhou o penálti que valeria o empate.

Horas antes, o Atlético de Madrid perdeu, ao segundo jogo, os primeiros pontos, com empate 0-0 na visita ao Huesca, depois da estreia com goleada 6-1 ao Granada.

O 18.º jogo consecutivo sem perder da equipa de Diego Simeone -- a segunda melhor série de sempre da era do treinador argentino, que tem como recorde 20 desafios -- resultou na perda de dois pontos frente a um rival que lhe é bem inferior -- soma três pontos em quatro partidas - e que teve o português Luisinho no banco.

O Villarreal de Unai Emery integra o grupo de líderes depois de se impor por 3-1 ao Alavés, penúltimo com somente um.

Na quinta-feira, destaca-se a visita do FC Barcelona ao Celta de Vigo, no que será o segundo jogo dos catalães, até agora com uma vitória.