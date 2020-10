Pogba e Mbappé regressam à seleção francesa para defrontar Portugal

O futebolista Paul Pogba, do Manchester United, está de regresso mais de um ano depois à seleção francesa, com o selecionador Didier Deschamps a promover o regresso do médio para os jogos com Portugal e a Croácia.

A seleção campeã mundial defronta Portugal em 11 de outubro em Saint-Denis, e a Croácia em 14, em Zagreb, em jogos do grupo 3 da Liga das Nações, que portugueses e franceses lideram, ambos com duas vitórias em dois jogos.

A grande novidade na lista dos bleus é o regresso de Pogba, que tinha falhado a convocatória para os jogos de setembro, por estar infetado com a covid-19, e que não joga pela seleção desde junho de 2019, devido a lesões.

O selecionador Deschamps chamou o médio do Manchester United para o duplo compromisso de outubro, mas mantém Camavinga, de 17 anos, de ascendência angolana, que em setembro tinha entrado nas escolhas para substituir Pogba, conseguindo a sua primeira internacionalização.

Na atual lista para a Liga das Nações, o técnico conta com vários nomes de peso, depois de não ter tido Steve Mandanda ou Mbappé (este com a Croácia), que estiveram infetados pelo novo coronavírus.

Na lista são vários os recentes campeões europeus pelo Bayern Munique, entre os quais Lucas Hernández, Pavard, Tolisso, Coman, além de ‘estrelas’ como Griezmann ou Mbappé, e jogadores como Lloris, N’Golo Kanté, Ben Yedder, Giroud, Martial, Lenglet ou Varane.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Marselha).

Defesas: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern Munique), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (FC Barcelona), Benjamim Pavard (Bayern Munique), Dayot Upamecano (Leipzig) e Raphäel Varane (Real Madrid).

Médios: Eduardo Camavinga (Rennes), N´Golo Kante (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus) e Corentin Tolisso (Bayern Munique).

Avançados: Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Mónaco), Kingsley Coman (Bayern Munique), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Anthony Martial (Manchester United) e Kyllian Mbappé (Paris Saint-Germain).