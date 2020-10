Manuel Cajuda não foi contactado pelo Corinthians, garantiu o treinador à Renascença.

A imprensa brasileira deu eco, esta quinta-feira, do alegado interesse do clube brasileiro no treinador português, de 69 anos, que na temporada passada orientou o Leixões, da II Liga, e atualmente está sem clube. No entanto, contactado pela Renascença, Cajuda negou ter sido contactado por responsáveis do clube de São Paulo.

O Corinthians, gigante do futebol brasileiro, encontra-se no 14.º lugar do Brasileirão, com apenas dois pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Por outro lado, apurou-se para os oitavos de final da Copa do Brasil.

Ao comando de Tiago Nunes, entretanto despedido, e do interino Dyego Coelho, a equipa de São Paulo soma 10 vitórias, 11 empates e nove derrotas em 30 jogos em todas as competições, em 2020.