Lewandowski vence prémio de melhor jogador da UEFA

Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, venceu, esta quinta-feira, o prémio de Melhor Jogador da época passada para a UEFA.

O ponta de lança internacional polaco, de 32 anos, bateu a concorrência de Kevin de Bruyne, do Manchester City, e do colega de equipa Manuel Neuer. Lewandowski recebeu 477 pontos, face aos 90 do médio belga e aos 66 do guarda-redes alemão.

Lewandowski, que se sagrou campeão europeu ao serviço do Bayern, sucede ao holandês Virgil van Dijk, do Liverpool.

Cristiano Ronaldo foi 10.º classificado na votação, com 25 pontos.

Na vertente feminina, Pernille Harder foi eleita a melhor jogadora da época. A avançada dinamarquesa, que no verão trocou o Wolfsburgo pelo Chelsea, venceu a corrida à francesa Wendie Renard, do Lyon, e à inglesa Lucy Bronze, do Manchester City.