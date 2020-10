Ranking da competitividade digital. Portugal desce três lugares e ocupa a 37.ª posição

Pelo terceiro ano consecutivo, Portugal volta cair no ranking da Competitividade Digital, do IMD World Competitiveness Center, divulgado esta quinta-feira.

A economia nacional desceu três posições no quadro geral, passando do 34.º para o 37.º lugar, num total de 63 países analisados, de acordo com a avaliação divulgada e na qual a Porto Business School (PBS) colabora.

O resultado mostra que Portugal “não conseguiu acompanhar o ritmo de competitividade digital de outros países” durante este ano.

Apesar da descida, Portugal regista melhorias na competitividade digital nos índices de Conhecimento (33.º lugar) e Tecnologia (38.º), o que não foi suficiente para uma subida nesta lista, "devido à melhor 'performance' [desempenho] registada por outras economias", segundo um comunicado da PBS.



Foi no indicador Preparação para o Futuro (41.º) que Portugal desceu mais significativamente, sobretudo devido à baixa pontuação em Agilidade nos Negócios.

Para a elaboração deste ranking, o IMD World Competitiveness Center avalia três fatores distintos dentro da temática da competitividade: o “Conhecimento”, que diz respeito às capacidades necessárias para a aprendizagem e descoberta da tecnologia; a “Tecnologia”, que quantifica desenvolvimento de tecnologias digitais; e ainda a “Preparação para o Futuro”, que analisa o nível de preparação de uma economia para assumir a sua transformação digital.



O ranking dos países ou regiões mais competitivas no digital é liderado pelos Estados Unidos, seguindo-se Singapura e Dinamarca.

O grupo das dez economias mais competitivas é completado pela Suécia, Hong Kong, Suíça, Países Baixos, Coreia do Sul, Noruega e Finlândia.