"O mercado já está a abrir espaço para novas empresas, novas ideias, novas oportunidades"

Prefiro pensar no que encontrei de igual. Encontrei pessoas altamente empreendedoras e gente com muita fibra, gente que perante um problema arranja uma solução e continua a caminhar. Isso faz-me até querer e acreditar que, independentemente do lugar onde nós estejamos, seja na Índia, no Quénia ou em Portugal, o que nós temos que ter para fazer acontecer é muita alma, muito coração e muita vontade. Depois, mais à direita ou mais à esquerda, as coisas acabam por acontecer.

Sim. Isto é outra confusão que se cria muitas vezes: para se ser empreendedor temos que criar o novo Facebook. Não! Ser empreendedor não é só isso, aliás, pode ser isso mas há muitas outras formas de empreender. Para sermos empreendedores temos que inovar, temos que correr riscos, temos que criar valor, temos que ser proativos. Temos, no fundo, que fazer acontecer. E podemos fazer acontecer em todos os setores, até podemos fazer acontecer a trabalhar para outros, o nome técnico é intraempreendedorismo. Ser um bom empreendedor não é só criar uma nova aplicação e ter dez mil euros de investimento de um qualquer investidor, ser empreendedor é fazer acontecer e nós podemos fazer acontecer, lá está, com etiquetas, com tatuagens, com agricultura, com turismo.

Temos também o Rui Fonseca, da "Altronix", que começou a trabalhar muito cedo, com 13, 14, 15 anos. Foi muito mal tratado nos primeiros trabalhos, com alguma violência física e até verbal. Hoje em dia tem uma empresa, a Altronix, que factura seis, sete milhões de euros, emprega muita gente e é uma das melhores empresas para se trabalhar, onde o Rui teve a capacidade de ressignificar aquilo que lhe tinha acontecido e não querer que ninguém passasse aquilo que ele passou. A Altronix tem hoje políticas e medidas altamente inovadoras, no que diz respeito à felicidade no trabalho. É mesmo muito inspirador.

Eu dou aulas no ISCTE e às vezes os alunos perguntam-me o que têm de fazer para passar! Isto quer dizer que o standard deste aluno é ter 10, quando corre mal tem 8, quando corre muito mal tem 6 ou 5 e é medíocre. Portanto, se é para fazer é para fazer, com ambição máxima e com alma, pela excelência, e se não correr bem, tentámos!

O quinto lema tem a ver com a sorte. Há muita gente em Portugal que diz "aquele até teve sorte". Não! Teve trabalho. Temos que saber o que fazemos e como, o sucesso e a sorte vêm depois do trabalho. Não se pode querer ficar sentado no sofá à espera que as coisas caiam no colo e à espera da sorte. A sorte vai cair se trabalharmos para ela, se fizermos tudo o que está ao nosso alcance para as coisas acontecerem. É preciso puxar responsabilidade para nós, é preciso levantar o rabo do sofá, ir à luta e fazer acontecer.



Noutra perspectiva, quais são as principais dificuldades para quem quer avançar com um negócio? Para o que é que têm que se preparar?

Uma das coisas que as pessoas mais me dizem é que não têm dinheiro para investir. Eu costumo sempre dizer que o dinheiro é um recurso, existem imensas formas e cada vez mais de obtermos esse recurso: com base em investidores, bancos, família e amigos, concursos, e por aí fora. Às vezes, mais do que ter o recurso do dinheiro é preciso termos outros recursos, que todos nós podemos obter com internet, com livros: o conhecimento, a confiança, sabermos bem o que estamos a fazer, estruturação do projecto, objectivos bem delineados, coisas bem preparadas. Com tudo isto, mais facilmente o banco irá emprestar, quando o trabalho de casa está bem feito.

Outro obstáculo é sentirem-se sozinhos. Há muita gente que quer fazer acontecer e que tem ideias, mas que precisa de uma equipa, precisa de gente que acompanhe nesta caminhada que é longa. É preciso participarem em eventos, contactarem com pessoas, criarem ligações, abrir network e estabelecer uma rede de gente que ajude a fazer acontecer.

Estamos numa situação única, em recessão, ainda por contabilizar, e na expectativa de muitas falências e desemprego, mas à beira de receber muito dinheiro de Bruxelas. Como pode este dinheiro ajudar negócios em dificuldade?

Mais do que ajudar negócio em dificuldade ou novos negócios, acredito que estamos numa altura de mudança, onde as necessidades das pessoas mudaram e, como tal, isto vai abrir espaço para uma série de outras oportunidades: sejam negócios antigos que têm de se readaptar, seja negócios novos, eles têm que dar resposta a necessidades atuais dos clientes.

Este dinheiro é uma excelente oportunidade para nós obtermos aquele tal recurso que falávamos há pouco: que é dinheiro. Mas há muitos mais recurso, porque ter dinheiro e não saber o que fazer, não estar com o negócio estruturado, não ter pés e cabeça, como se diz na minha terra, a coisa também não vai funcionar.