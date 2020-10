"Correio da Manhã" e CMTV avançam com queixa-crime contra Mário Ferreira

A direção do "Correio da Manhã" e da CMTV mandatou os seus advogados para avançar com uma queixa-crime contra o empresário Mário Ferreira, divulgou esta quinta-feira o título da Cofina no seu 'site'.

O empresário Mário Ferreira, acionista da Media Capital com 30,22% do capital do grupo, entregou na segunda-feira uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra o grupo Cofina, pelo ataque que considera lhe está a ser feito.

Hoje, num editorial com o título "Atentado à dignidade", publicado ao final do dia no 'site', a direção do "Correio da Manhã" (CM) e da CMTV informa que "mandatou os seus advogados para avançarem com queixa-crime por difamação contra o empresário e seus aliados, que o secundaram, por considerarmos esse ato um ataque à nossa dignidade profissional".

Segundo a direção do CM e da CMTV, "a atitude destes empresários desclassifica-os como putativos candidatos a investidores na comunicação social".

Sublinha que "a lei proíbe expressamente os proprietários e administradores de se envolverem nos critérios editoriais das redações" e que "as decisões editoriais cabem aos jornalistas e a responsabilidade última é do diretor".