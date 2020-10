Fernando Santos saúda regresso do público aos estádios

Fernando Santos, selecionador nacional, concordo com o regresso do público aos estádios.

Depois do Santa Clara-Gil Vicente deste fim-de-semana, os próximos dois jogos da seleção, contra a Espanha e Suécia, serão "jogos teste" com público nas bancadas do Estádio de Alvalade, e Fernando Santos fica satisfeito com a possibilidade.

"Desde o início que me manifesto em relação a isso. O público é fundamental, a sua presença, por aquilo que traz ao jogo, o ambiente, o apoio, é fundamental. O futebol sem público é futebol na mesma e com o hábito de não haver público as coisas vão fluindo na mesma. Neste momento fluem. Mas é sempre diferente. Acho que respeitando sempre o que é mais importante para nós que é a saúde pública, o futebol deve ter público", diz.

O selecionador nacional espera que a medida possa, depois dos jogos da seleção, ser aplicada a todos os jogos do campeonato.

"Desejo que esta oportunidade que foi concedida para os jogo da seleção possa ter reflexo naquilo que são jogos dos campeonatos. Para mim é claro que, num estádio com capacidade para 50, 60 mil adeptos, é bom para o espetáculo, jogadores, para tudo. Estou de acordo com o regresso", termina.