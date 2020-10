Diogo Dalot regressa às opções da seleção sub-21

Rui Jorge, selecionador sub-21, anunciou a convocatória de 23 jogadores para os jogos contra a Noruega e Gibraltar, a contar para a qualificação para o Europeu da categoria.

Em relação à última convocatória, Rui Jorge chamou Diogo Dalot, Filipe Soares e Joelson Fernandes. De fora ficam Eduardo Quaresma, Miguel Luís e Umaro Embaló.

O lateral direito do Manchester United é a principal novidade numa lista com quatro jogadores do FC Porto, quatro atletas do Sporting e três do Wolverhampton, enquanto o Benfica coloca dois nomes na convocatória para os jogos de qualificação para o Euro sub-21 de 2021.

Rui Jorge explicou, em conferência de imprensa, que o primeiro embate, com a Noruega, é perante uma equipa "claramente do nível de Portugal e Holanda", até pelo "estilo de jogo", pela "muita qualidade técnica e capacidade individual" e pelo "futebol agradável".

"Será um jogo muito interessante de seguir e disputar, daqueles que são bons para a nossa equipa", atirou.

Por outro lado, o jogo com Gibraltar será contra uma equipa "bem mais frágil". "Mas que iremos defrontar e respeitar, nem seria necessário dizê-lo", atirou.

Questionado sobre a ‘quebra' na Noruega, acabando por sofrer dois golos para vencer 3-2, Rui Jorge apontou para uma expulsão e para "o cansaço de jogar contra uma excelente equipa" como razões, porque esta seleção "joga sempre os 90 minutos na máxima intensidade".

Este patamar etário, defendeu, já está "bastante elevado", com jogadores profissionais e empenhados, o que também justifica que atletas de grande valor apareçam em Portugal "com frequência", tanto pelo "trabalho tremendo" dos clubes como pela sua evolução.

"É diferente o jogador português de 20 ou 21 anos de hoje comparado com há 10 anos. (...) Reforço que os jogadores têm necessidade de dar constante resposta às solicitações que lhes são feitas. Não adianta fazer um ano espetacular nos sub-21 se no ano seguinte não provarem. O trabalho do jogador é sempre inacabado", avisou.

No grupo 7 da qualificação, Portugal recebe a Noruega pelas 19h30 de dia 09, no Estádio António Coimbra da Mota, antes de visitar Gibraltar no Victoria Stadium, pelas 18h00 de Lisboa, no dia 13.

Os convocados:



Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano (Sporting)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Sporting), Pedro Pereira (Crotone), Rúben Vinagre (Wolverhampton), Tiago Djaló (Lille), Tomás Tavares (Benfica)

Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Filipe Soares (Moreirense), Florentino Luís (Mónaco), Gedson (Tottenham), Pedro Gonçalves (Sporting), Vítor Ferreira (Wolverhampton);

Avançados: Dany Mota (Monza), Jota (Benfica), Joelson Fernandes (Sporting), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafael Leão (Lille).