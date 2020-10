O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a venda de Cristián Lema ao Damac FC, da Arábia Saudita.

No site oficial, o Benfica confirmou que a transferência do central argentino, de 30 anos, para o clube árabe foi definitiva.

Lema chegou ao Benfica na época 2018/19, mas fez apenas dois jogos, antes de ser emprestado, no primeiro semestre de 2019, aos uruguaios do Peñarol. Na época seguinte, foi cedido aos argentinos do Newell's Old Boys.