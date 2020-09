No Vale do Tua está a nascer um “Vale da Biodiversidade”

O Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) da Universidade do Porto vai implementar no Vale do Tua, em parceria com o Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), o projeto “Vale da Biodiversidade”.

Trata-se de uma iniciativa que pretende criar mecanismos para melhorar o conhecimento do património natural existente naquela área protegida, assim como promover ativamente a sua conservação.

O projeto “constitui uma oportunidade para efetuar um ponto da situação sobre o conhecimento da ocorrência de espécies e habitats protegidos no Vale do Tua, ao mesmo tempo que implementa mecanismos de recolha de informação por parte da população para os anos vindouros”, indica, em comunicado, a direção do parque.

Os promotores da iniciativa querem, assim, dar a conhecer os valores naturais da região, focando nos vários grupos de fauna e flora, dando particular ênfase ao aprofundamento do conhecimento de grupos menos conhecidos, como invertebrados, briófitas e líquenes e do papel fundamental que desempenham nos ecossistemas, dos seus impactos para a população humana e da importância.

Para alcançarem o objetivo propõem-se realizar sessões de informação, assim como formação de agentes chave, nomeadamente professores, representantes de produtores agrícolas, pescadores e caçadores da região envolvidos no território, sendo que “uma das ações a desenvolver para dar a conhecer essa diversidade é a realização de exposições fotográficas de borboletas noturnas, briófitas e líquenes”.

O projeto Vale da Biodiversidade pretende também “identificar habitats e promover o restauro dos mesmos, criando, sempre que necessário, caixas abrigo e ninhos para a fauna, para que as espécies mais ameaçadas os possam ocupar”.

A ideia vai ser apresentada às escolas, para que se possam envolver ativamente na recuperação de alguns habitats, já na próxima primavera.

De acordo com a direção do Parque Natural Regional do Vale do Tua, o Vale da Biodiversidade quer ainda desenvolver a iniciativa Ciência Cidadã, convidando a população ao registo da fauna e da flora e à sua partilha, através da plataforma criada para a atividade.

“Em específico, pretende-se envolver neste projeto a comunidades escolar, mas também as comunidades de produtores agrícolas, pescadores e caçadores da região”, sublinha a direção do Parque Regional do Vale do Tua.

O projeto Vale da Biodiversidade é financiado pelo Fundo Ambiental e envolve uma equipa multidisciplinar de especialistas que vai fazer prospeção diurna e noturna nos cinco concelhos do Vale do Tua.

A primeira iniciativa de prospeção no terreno acontece esta terça-feira, com uma ação de prospeção noturna na área do concelho de Carrazeda de Ansiães.