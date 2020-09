Emanuel Ferro. “Queremos ganhar com a nossa forma de jogar”

O treinador adjunto do Sporting reforça que a equipa foi preparada a pensar que o jogo contra o LASK Linz, para a Liga Europa, é decisivo.

“A nossa preparação foi a pensar num jogo decisivo para nós porque queremos estar na fase de grupos. Uma preparação que também teve em conta o que foram os últimos jogos do adversário. É uma equipa que manteve a base principal, os melhores jogadores, é uma equipa intensa, o perfil de jogo mantém muito das coisas do ano passado, embora tenha alterado equipa técnica”, disse Emanuel Ferro.

O técnico reforça que os leões têm “trabalhado com grande ambição, com um grande crescimento da nossa ideia de jogo e acreditamos nisso para fazer um grande jogo e alcançar o nosso objetivo”.

As duas “equipas vão apresentar-se com o objetivo de ganhar este play-off. Temos essa intenção olhando para o potencial do adversário, percebendo as suas fraquezas, equilibrando a nossa equipa e querendo apresentar o nosso jogo. Queremos ganhar com a nossa forma de jogar”, acrescentou Ferro.

O adjunto de Rúben Amorim reforça que os jogadores do Sporting têm de “estar sempre equilibrados, conscientes do nosso objetivo, e levar a nossa ideia de jogo até ao fim”.

“Será um adversário difícil, competitivo, mas queremos ser nós a dominar. Jogamos em casa, temos uma ambição forte, a equipa está muito envolvida, e sente-se capaz para o jogo de amanhã. Isso será decisivo para fazer bom jogo e chegar à vitória”, refere.

A equipa de Alvalade já tem vários atletas recuperados da Covid-19, incluindo o treinador Rúben Amorim, que voltará ao banco.

O Sporting – LASK Linz para o “play-off” de acesso à Liga Europa joga-se, esta quinta-feira, às 20h00, em Alvalade.