Saravia com lesão grave no Internacional

Renzo Saravia poderá estar a contas com uma grave lesão na perna direita. O lateral-direito, emprestado pelo FC Porto ao Internacional, lesionou-se na partida da fase de grupos da Libertadores contra o América de Cali.

O defesa caiu mal e agarrou-se de imediato ao joelho direito. Ainda não existe diagnóstico oficial, mas no Brasil garantem que poderá mesmo tratar-se de uma rotura de ligamentos, que implica uma recuperação de vários meses.

O treinador do Inter, Eduardo Coudet, explicou no final da partida que "garantidamente que é uma lesão muito grave".

Saravia, de 27 anos, chegou ao FC Porto no início da última temporada, mas fez apenas seis jogos pelos dragões, sem se ter estreado no campeonato. Em janeiro, rumou ao Internacional, num empréstimo válido até ao fim do ano.