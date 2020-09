Grémio recusa 10 milhões do FC Porto por Pepê

O Grémio recusou uma proposta de dez milhões de euros do FC Porto por Pepê, segundo confirmou o presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, em declarações ao jornal "A Bola".

"Pelos valores oferecidos, não há, nem haverá negócio. Disse isso mesmo à pessoa a quem o FC Porto delegou as funções de intermediação. A proposta do FC Porto é insuficiente. Pelo que nos ofereceram não levam Pepê. Impossível", afirmou.

Romildo Bolzan Júnior vai mais longe e diz que a proposta apresentada "é feita a jogadores de segunda linha no Brasil. Pepê é de primeira linha e vale muitíssimo mais do que o oferecido", acrescenta.



O dirigente não revelou os valores da proposta, mas a imprensa brasileira insiste que os dragões ofereceram dez milhões de euros por 70% do passe do avançado de 23 anos.

Pepê, que pode alinhar nos dois lados do ataque, representa a equipa principal do Grémio desde 2018. Na última temporada, apontou 13 golos em 51 jogos disputados e, nesta época, soma já sete golos em 20 jogos. O avançado chegou a estar associado ao FC Porto no início do ano.

O Grémio tem apenas 70% do passe do jogador. Os restantes 30% estão divididos entre o Foz do Iguaçu, onde Pepê começou a formação, que detém 10%, e o agente Giuliano Bertolucci, que tem 20%.