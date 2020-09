Rio denuncia "falhas gravíssimas" na resposta aos doentes não-Covid

Veja também:

O presidente do PSD acusa o Governo de passividade na resposta a todos os outros doentes para lá dos atingidos pela Covid-19 e promete uma iniciativa política “mais incisiva” do seu partido nesta matéria.

“Eu não consigo entender sinceramente como é que, em primeiro lugar, o Ministério da Saúde assiste a isto passivamente e como é que o Governo como um todo e o primeiro-ministro em particular assiste a um Ministério da Saúde que não reage a estas situações”, criticou Rui Rio nesta quarta-feira, no final de uma audiência com a APIFARMA (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica), na sede nacional do PSD.

Tendo ao lado o coordenador e a vice-coordenadora do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a saúde (António Araújo e Guilhermina Rego) e o deputado e médico Ricardo Baptista Leite, o presidente social-democrata manifestou a sua preocupação com a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aos doentes extra Covid.