​Paulo Rangel: Plano de Recuperação é “delírio socrático” de Costa

Paulo Rangel diz que o Plano de Recuperação não passa de uma combinação explosiva de medidas típicas do Governo de Sócrates e da “geringonça”.



Em declarações ao programa “Casa Comum” da Renascença, o eurodeputado social-democrata critica duramente os anúncios do primeiro-ministro, que classifica de "delírio".

"Não existe nenhum plano. Existe um conjunto de medidas desgarradas que o primeiro-ministro, ontem, apontou e que são uma combinação explosiva e muito negativa de algum delírio do tempo socrático - quando se anuncia uma terceira ponte para Lisboa estamos já num delírio socratista - e aquele assistencialismo tipicamente da ‘geringonça’ que é a criação de clientelas em questões sociais."

Na despedida como comentador da Renascença, Francisco Assis, agora presidente do Conselho Económico e Social, acredita que o Governo vai conseguir uma repartição justa dos sacrifícios entre os setores público e privado.

"Acredito que numa circunstância tão difícil como aquela que estamos a atravessar e que se pode até agudizar, temos que ter sentido de responsabilidade dada a dimensão da crise. Isso passa por salvaguardar a vida das empresas e os empregos. E nos sacrifícios que eventualmente tenhamos que fazer durante algum tempo, que isso se faça com uma repartição socialmente justa."

Francisco Assis defende ainda que, entre China e Estados Unidos, Portugal vai ter que fazer uma escolha menos condicionada pela economia.

"Quando as questões se colocam no plano da segurança, no caso da tecnologia de 5G, é obvio que há que fazer opções. Aí, os alinhamentos de ordem política e até cultural e civilizacional têm que prevalecer sobre qualquer tipo de cálculo económico. Seria mau se assim não fosse. E não vai ser", sustenta o presidente do Conselho Económico e Social.