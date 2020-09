​​Tiros e perseguição policial no Barreiro. PSP tenta deter suspeitos de furtos

O Barreiro foi palco esta madrugada de uma perseguição policial feita pela PSP. De acordo com um comunicado desta força de segurança, pelas 4h00 da madrugada, os polícias localizaram uma viatura que estaria a ser conduzida e ocupada por suspeitos de realizarem furtos em restaurantes e pastelarias no distrito de Setúbal.

“Foi dada ordem inequívoca de paragem aos suspeitos, com utilização das sirenes e dos sinais luminosos de que as viaturas policiais dispõem”, descreve a nota. No entanto, adianta, “a ordem não foi acatada” e, como tal, seguiu-se uma perseguição.

No decorrer dessa ação, a certo momento “a viatura suspeita parou bruscamente, fez marcha atrás em grande velocidade e embateu violenta e propositadamente num carro patrulha, tendo este ficado danificado e imobilizado no local”.

O comunicado da PSP refere ainda que “durante a abordagem aos suspeitos os polícias efetuaram disparos com arma de fogo em circunstâncias que serão apuradas”.

Os suspeitos colocaram-se, entretanto, em fuga e não foram ainda localizados.

As autoridades apelam “a todos os cidadãos que tenham conhecimento, direto ou indireto, sobre a ocorrência descrita e os autores da prática do crime, que tomem a iniciativa de contactar a PSP do Barreiro”.