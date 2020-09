Renascença distinguida com menções honrosas no prémio de Jornalismo “Os Direitos da Crianças em Notícia”

A Renascença foi agraciada com duas menções honrosas, nas categorias imprensa/online e rádio, na 6.ª edição do prémio de jornalismo “Os Direitos da Crianças em Notícia”, com trabalhos das jornalistas Joana Gonçalves e Teresa Paula Costa.

Na categoria imprensa/online, o trabalho distinguido pelo júri foi "Vítimas silenciosas, testemunhas silenciadas. 'As crianças são completamente esquecidas pelo Estado'".

Nessa reportagem, a jornalista da Renascença Joana Gonçaves aborda os últimos dez anos, espaço temporal em que cerca de mil crianças ficaram órfãs em Portugal em resultado de violência doméstica. É ainda descrito que quase metade das vítimas acolhidas em casas de abrigo são menores e que à época os últimos dados apontavam para 590 crianças e jovens à guarda do Estado.

Na mesma categoria, o 1º prémio foi para a jornalista do Diário de Notícias Ana Mafalda Inácio, que realizou um dossier com três peças sobre adoção: "Adoção: crianças que perderam tudo e ganharam tudo"; "Crianças dadas à nascença para adoção esperam um ano ou mais a decisão de juízes"; "Interrupção da adoção. “Fui devolvido. Ninguém me quer...”.



Na categoria rádio, a jornalista da Renascença Teresa Paula Costa recebeu uma menção honrosa pela reportagem "Regresso ao futuro: a Telescola ou o direito de aprender a brincar".



O 1º prémio foi para a jornalista da Antena 1 Rita Colaço com "Mami Huambo, grande reportagem realizada em Angola", e em televisão a vencedora foi Maria Amélia Moura Ramos (SIC) coma grande reportagem "Entregues à Sorte, investigação histórica sobre crianças açorianas entregues a famílias norte-americanas da Base das Lages".