Porto. Acidente com autocarro desgovernado nos Aliados

Um autocarro desgovernado da STCP protagonizou esta quarta-feira um aparatoso acidente na zona da Avenida dos Aliados, no Porto.

Apesar do aparato, não há feridos a registar, avança a edição online do "Jornal de Notícias".

O autocarro despistou-se quando descia a Avenida dos Aliados, no coração do Porto. A viatura derrubou um semáforo e embateu contra um autocarro turístico, ficando imobilizado na Praça da Liberdade junto ao antigo Café Imperial.

As causas do acidente, que aconteceu pelas 10h00, ainda não são conhecidas. O trânsito esteve interrompido na zona, mas já foi, no entretanto, retomado.