O futuro em Portugal tem menos água

No documento intitulado “O Futuro tem menos Água”, a associação defende, entre outras medidas, a necessidade de limitar o consumo de água em algumas bacias do país nomeadamente Sado, Mira e Barlavento Algarvio, como forma de prevenir um futuro sem água para estas regiões e populações.

De acordo com a Diretora Executiva da ANP|WWF, Ângela Morgado, “as alterações climáticas irão ter o seu maior impacto na disponibilidade de água, pelo que importa neste momento agir o quanto antes, quer ao nível da adaptação local a esta nova realidade, quer ao nível da mitigação global deste fenómeno”.

“Isto apenas acontecerá se existir uma nova postura por parte dos líderes mundiais, que devem reconhecer e acordar na necessidade de termos um Novo Acordo Pela Natureza e as Pessoas, e agir de forma efetiva na proteção da biodiversidade, fomentando uma melhor gestão da água”, defende Ângela Morgado.

Já Afonso do Ó, especialista em Água na ANP|WWF, considera que “já não basta apelar ao consumidor para poupar água ou melhorar a eficiência das redes”. São “esforços necessários”, mas “não são suficientes”, afirma Afonso do Ó, tendo em conta que “um aumento de consumo de água, ainda que numa rede mais eficiente, significa sempre que tem de existir mais água disponível para fazer face à procura”.

“O futuro vai ter menos água e é essencial que todos nós tenhamos esta consciência”, enfatiza o especialista, defendendo que deve partir dos governantes preparar esta realidade, “limitando o consumo em algumas bacias portuguesas, permitindo apenas os consumos onde tenham garantia de abastecimento e promovendo medidas efetivas para proteger os recursos hídricos, em particular no Sul do País”.

De acordo com a organização ambientalista portuguesa que trabalha em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), a situação “é mais gravosa no setor agrícola, maior consumidor de água e também aquele que exerce uma maior pegada hídrica sobre os recursos, quer do País quer dos restantes países donde importamos bens que necessitam de água para serem produzidos”.