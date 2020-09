Mais de 100 empresas portuguesas vão processar a Uber por pagamentos em atraso

Mais de uma centena de empresas parceiras da Uber e da filial Uber Eats vão avançar com uma ação coletiva contra a plataforma devido a pagamentos em atraso, apurou a Renascença. O processo deverá dar entrada na justiça na próxima semana. Até ao momento, cerca de 125 “lesados” já manifestaram interesse em entrar no processo judicial contra a Uber, mas a expectativa dos promotores é que o número ultrapasse as duas ou mais centenas.

Os atrasos nas remunerações semanais começaram no início de setembro, como é exemplo o caso de Andreia Morgado, proprietária do restaurante Pátria Burger, na Maia.

“No dia 30 de agosto recebemos o último pagamento [da Uber] e desde aí não recebemos nem mais um cêntimo. De momento, a dívida ascende a quatro mil euros. Já enviei cerca de 40 e-mails e só recebi respostas automáticas. O meu advogado já enviou vários e-mails também, porque nós entendemos começar uma ação em tribunal”, conta a proprietária.

Quando os pagamentos foram bloqueados, a Uber exigiu um comprovativo de atividade das Finanças da hamburgueria – documento, garante Andreia, que já havia sido submetido dois meses antes, quando começou a parceria com a plataforma. “Ao fim de uns trinta e-mails aprovaram [o comprovativo], mas continuaram sem pagar”, diz.

Há quatro semanas que Andreia não recebe nenhum valor das refeições vendidas através do serviço Uber Eats, o que, na prática, está a colocar uma corda ao pescoço do estabelecimento. “Estamos a ponderar encerrar. O restaurante é pequenino. Somos três pessoas. Começámos no meio da pandemia”, diz.

O Pátria Burger abriu em junho, em plena pandemia, e o seu modelo de negócio está fortemente assente nos serviços de entrega ao domicílio. “Fizemos parceria com a Glovo. Tem pago normalmente, sem problema algum, mas só a Glovo não chega para nos manter. Em termos de clientela presencial é muito pouca. Não podemos ter muita gente no restaurante”, lembra.