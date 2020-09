Mais 825 casos e oito mortes por Covid-19. Portugal tem o maior número de internados desde 16 de maio

Há 666 doentes internados com Covid-19 nos hospitais portugueses, mais cinco em comparação com o dia anterior. Em cuidados intensivos estão 105 pessoas, mais seis em 24 horas.

Desde a chegada da pandemia, o país soma um total de 1.971 óbitos e 75.542 casos confirmados do novo coronavírus.

As autoridades de saúde têm um total de 44.758 pessoas em vigilância, são mais 527 no espaço de um dia.

Em relação aos dados dos doentes recuperados, 337 pessoas ficaram livres da Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 48.530 desde a chegada da pandemia a Portugal, no final de fevereiro.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou mais 398 casos e seis mortes nas últimas 24 horas, seguida do Norte com 294 infeções e dois óbitos.

A região Centro soma mais 82 casos, o Algarve mais 41, o Alentejo mais três, os Açores cinco e a Madeira dois.

Em relação aos óbitos verificados nas últimas 24 horas, sete são pessoas acima dos 80 anos e um na faixa etária entre os 60 e os 69 anos.

